İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye"

Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği…

19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür.

19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür.

19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir.

19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır.

Sevgili gençler...

Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız.

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti.

Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var.