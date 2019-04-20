HABER

İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İBB MECLİS ÜYELERİ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Erdoğan basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Toplantıdan fotoğraflar

//////////
-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
-Kurum'un gelişi
-Soylu'nun gelişi
-Yıldırım'ın gelişi
-İlçe belediye başkanlarının gelişi
-Erdoğan'ın gelişi

DHA FEED

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Bayat ekmek yarışmasında kazananlar belli olduBayat ekmek yarışmasında kazananlar belli oldu
PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.