İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI VEKİLİ FUAT OKTAY'IN ACI GÜNÜ (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ı son yolculuğuna uğurluyor.
83 yaşındaki Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde dün hayatını kaybettii. Annesinin vefat haberini Yozgat'ta alan Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.
Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
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