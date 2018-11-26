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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da iki villada yapılan baskınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı. İstanbul’da, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda boşanma işlemleri için gittiği sırada öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu sırrını korurken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Olay Yeri İncelenme Şube Müdürlüğü’nce Yalova’daki Termal, Samanlı Köyü’nde lüks yapılarda arama başlattı. Ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı incelemelerde yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirildiği ve insansız hava aracı (drone) ile de görüntüler alındığı kaydedildi. Bu görüntülerle toprak bütünlüğünün incelendiği ve sonradan kazı yapılıp yapılmadığının incelendiği ifade ediliyor.

Suudi bir iş adamına ait olduğu öne sürülen Yalova’daki villalarda kadavra köpeği de kullanılarak arama yapıldığı, inceleme yapılan adreslerin sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefon ile görüştüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgileyere göre Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluğunda öldürülmesi için Türkiye’ye gelen 15 kişilik infaz timinden bir kişi, cinayetin işlendiği 2 Ekim’de adı açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu iş adamını telefonla aradı. Yalova, Termal’deki villanın sahibi olan iş adamıyla yapılan görüşme hakkında bilgi edinilemedi. Ancak Suudi iş adamının o tarihte yurt dışında olduğu öğrenilirken, Türkiye’ye kısa süreli ziyaretlerde bulunan söz konusu iş adamının son 2 aydır Türkiye’ye gelmediği ileri sürüldü.

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Cemal Kaşıkçı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet cemal kaşıkçı ceset

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalova Termal'deki Villanın Sahibi Suudi Arabistanlı..... Biz Vatandaş Mülteci olduk Mülteciiiiiiii.......
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