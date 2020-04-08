HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na tehdit soruşturmasıyla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na tehdit soruşturmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e-postayla yapılan tehdide yönelik "Şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" şeklindeki haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "acele iş" başlığı altında emniyet müdürlüğüne şüphelinin yakalanması talimatı verildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na tehdit soruşturmasıyla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, bugün yayınlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit eden T.G hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç bulunulduğu ve 'İlgili emniyet birimlerine şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı' haberinin, 'gerçeğe aykırı' olduğu belirtilerek 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur' ifadesi kullanıldı.

"ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Müştekinin avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş, 'acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarihli yazı ile de 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli olduPandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
İBB Ekrem İmamoğlu tehdit İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar etti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması! 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

Zonguldaklılar yasak dinlemiyor!

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu

İntihar etmek için falezlere çıkan adam, vazgeçmek için içki istedi

İntihar girişiminde bulunan adam vazgeçmek için içki istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.