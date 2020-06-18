İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karantinaya alınan mahkemeye ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nde görevli bir personele uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkeme hakimleri ve personelinin idari izinli sayılarak, izolasyon için evlerine gönderildiği belirtildi.

Mahkeme faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulduğu aktarılan açıklamada, "Mahkeme hakimleri ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesinin işlerine, bu süreçte diğer İstanbul Tüketici Mahkemeleri dönüşümlü olarak bakacaktır. Başsavcılığımızca Kovid-19'a karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." denildi.

İDARİ İZNE ÇIKARILDILAR

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın birinci katında bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir memurun Kovid-19 testinin pozitif çıktığının öğrenilmesi üzerine mahkemenin 2 hakimi ve kalem personeli idari izne çıkarılmıştı.

"MAHKEMEMİZ KARANTİNA ALTINA ALINMIŞTIR"

Hakimlerin odası, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edilirken, mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır." duyurusu asılmıştı.

