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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika karar: 36'sı muvazzaf toplam 71 kişiye gözaltı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 08:47 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 36'sı muvazzaf toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika karar: 36'sı muvazzaf toplam 71 kişiye gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ''mahrem imam'' dahil toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 farklı ilde düzenledikleri operasyonda, şu ana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülüyor. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Ayrıca şüpheliler hakkında Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce, ikametlerinde arama ve el koyma kararının da alındığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 24'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 3'ünün Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptıkları belirtildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerden 1'inin yarbay, 13'ünün binbaşı, 10'unun yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 12'sinin üsteğmen, 12'sinin astsubay ve 6'sının askeri okul öğrencisi olduğu kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ istanbul TSK asker terör

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