İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Bu görüşmede; Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında öldürüldüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri'ne ait olduğu beyan edilmiş. Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir.

Varılan mutabakat doğrultusunda Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Sn. Suud El-Muceb ve beraberindeki heyet 28/10/2018 tarihinde Türkiye'ye gelmiş, 29/10/2018 tarihinde de Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

"02/10/2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, Menfur olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması, araştırılması, tüm ayrıntılarını ortaya konulması, eylemi gerçekleştirenlerin ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamları tarafından mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

BU SORULAR İLETİLDİ

Aynı görüşmede;

a) Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu,

b) Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı,

c) "Yerli İşbirlikçi" olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir.

Suudi Arabistan heyeti 30/10/2018 tarihinde yeniden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiş. bu görüşmede de kendilerine aynı sorular yöneltilerek, cevap beklendiği vurgulanmıştır. Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceği beyan edilmiştir.

"YERLİ İŞBİRLİKÇİ" AYRINTISI

Cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak "yerli işbirlikçi" bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.