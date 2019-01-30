IHAAW085303-ASA/11-01-2019
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11.01.2019 08:53:03 TSI
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