İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.