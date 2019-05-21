İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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