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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 103 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 08:30 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 103 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


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