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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 36'sı muvazzaf toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 08:46 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 36'sı muvazzaf toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi


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