IHAAW101032-ASA/11-02-2019
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.
11.02.2019 10:10:32 TSI
NNNN
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum