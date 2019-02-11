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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

IHAAW101032-ASA/11-02-2019 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11.02.2019 10:10:32 TSI NNNN

IHAAW101032-ASA/11-02-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

11.02.2019 10:10:32 TSI
NNNN

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