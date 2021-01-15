İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.