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  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

09.03.2021 08:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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