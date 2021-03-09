İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.