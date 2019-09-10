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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Başsavcılık, "Emniyetten skandal-kürtaj listesi istendi" şeklindeki habere konu yazının, açık kimliği bilinmeyen bir ihbarcının 2017-2019 yılları arasında "Polikistik Over Sendromu" tanısıyla tedavi gördüğünün belirlenmesi üzerine bu kişinin tespitine yönelik olduğunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Emniyetten skandal-kürtaj listesi istendi" şeklindeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, ''Bir soruşturma kapsamında ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul'da "Polikistik Over Sendromu" tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik bir yazının gönderildiği" kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı basın yayın organlarında "Emniyetten skandal-kürtaj listesi istendi" şeklinde verilen haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve açık kimlik ile adres bilgileri bilinmeyen bir kişinin tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazının amacı şu şekilde aktarıldı:

''Yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul ilinde "Polikistik Over Sendromu" tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yöneliktir.''

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