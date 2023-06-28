İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Merdan Yanardağ açıklaması

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan Merdan Yanardağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"MONTAJLANMIŞ OLDUĞU YÖNÜNDE BİR İDDİADA BULUNULMAMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, ‘soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini’ beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA



