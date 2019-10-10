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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "sosyal medya" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada , 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden suç oluşturan paylaşımları yapan kişi veya kişilere yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Ümit UZUN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada , 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden suç oluşturan paylaşımları yapan kişi veya kişilere yasal işlem uygulanacağı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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