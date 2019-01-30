IHAAW213604-ASA/07-01-2019
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.
07.01.2019 21:36:04 TSI
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