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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

IHAAW213604-ASA/07-01-2019 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı. 07.01.2019 21:36:04 TSI NNNN

IHAAW213604-ASA/07-01-2019

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

07.01.2019 21:36:04 TSI
NNNN

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