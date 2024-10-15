İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ayağının tozuyla görevleri dağıttı! Suçla mücadelede etkin dönem başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Adalet Bakan Yardımcısıyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek göreve başlamıştı.

HSK Bürosu tarafından 'iş bölümü değişikliği' başlığıyla yayımlanan kararnameyle yeni görev bölümü şu şekilde oldu:

1-Müracaat bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcıları Burak ORTAÇ ve Nöbet Bürosu Savcısı Seçkin C İNG İ'nin retiki olarak

görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Burak ORTAÇ-220375

I -Müracaat bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Onur KAYA ve Nöbet Bürosu Savcısı Ugur İPE t•i“in rcfik i olarak giir«›

yapmak,

3-Cumhuriyet Savcısı Ümit YILDIZ-216612 1-Nöbet bürosunda görev yapmak,

4-Cumhuriyet Savcısı Burhan GÖRGÜLÜ -118838

1 -Memur suçları soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcıları Halil lbrahim KUŞ ve Tuncay YARDIMCIOĞ LU ile birlikte büro refiki

olarak görev yapmak.

5-Cumhuriyet Savcısı Mert GÖZÜBÜYÜK-198924

1 - Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

6-Cumhuriyet Savcısı Burak BALCI -193744

1 - Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

7-Cumhuriyet Savcısı Yasin ERKAL -189853

1 - Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

8-Cumhuriyet Savcısı Gökhan GÜLOĞLU -215548

1 - Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

9-Cumhuriyet Savcısı Kerem Ali YAKUT -220716

1-Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

10-Cumhuriyet Savcısı Gökhan BOYDAK -124704

1 - Terör Suçları Soruşturma bürosunda görev yapmak,

11-Cumhuriyet Savcısı Osman Berat ÇETİN- 189736

1 -Terör Suçları Soruştl3fTRa bürosunda görev yapmak,

12-Cumhuriyet Savcısı Aykut ÇELIK-17129fi

! - Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Emrah Alptekin YÜKSEL ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

13-Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kcmal KALE —220101

1 - Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bekir ALBORA ile birbirlerinin refiki olarak görev tapınak.

14-Cumhuriyet Savcısı Ali BAYKARA-193759

1- Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Mert ATSAN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

1.5-Cumhuriyet Savcısı Ali Hasan EYSEN-198904

1-Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcıları kübra KÖRPINAR VAROL ve Yavuz ŞAHİN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

16-Cumhuriyet Savcısı Emrah Alptekin YÜKSEL-190566

1-Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak.

2-Cumhuriyet Savcısı Osman Berat ÇETİN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

16-Cumhuriyet Savcısı Furkan KAFALI-220093

I - Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Hasan CEYHUN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

17-Cumhuriyet Savcısı Hasan CEYHUN- 170400

1-Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak.

2-Cumhuriyet Savcısı Furkan KAFALI ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

18- Cumhuriyet Savcısı Kübra KÖRPINAR VAROL-211917

I - Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcıları Ali Hasan EYSEN ve Yavuz ŞAHIN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak,

19-Cumburiyet Savcısı Mert ATSAN- 251423

1-Örgütlü Suçlar Sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Ali BAYKARA ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

20-Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bekir ALBORA- 193607

1- Orgütlü Suçlar Sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal KALE ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

21-Cumhuriyet Savcısı Yavuz SAHIN- 125621

1- Örgütlü Suçlar Sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcıları Kübra KÖRPINAR VAROL ve Ali Hasan EYSEN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak,

22-Cumhuriyet Savcisi Hüdayi KILIÇ-215828

1-Aklama bürosunda görev yapmak,

2-Istanbul 15. Icra Mahkemesince verilen kararlarin görüldülerini yapmak ve bu mahkemece verilen hükümlere karsi kanun yollarina basvurmak.

Cumhuriyet Savcıları Salih VAROL ve Ogün DURMUS ile birbirlerinin refiki olarak görev

yapmak.

23-Cumhuriyet Savcısı Salih VAROL-194837

1-Aklama bürosunda görev yapmak,

2-Gaziosmanpasa 8. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararlarin görüldülerini yapmak ve

bu mahkemece verilen hükümlere karşı kanun yollarina basvurmak.

3.Cumhuriyet Saveilar Hüdayi KILIÇ ve Ogün DURMUŞ ile birbirlerinin refiki olarak görev

yapmak.

24-Cumhuriyet Savcısı Ogün DURMUS-215363

1-Aklama bürosunda görev yapmak,

2.Cumhuriyet SavcılarıSalih VAROL ve Hüdayi KILIC ile büro refiki olarak görev yapmak.

25-Cumhuriyet Savcısı Ebubekir EFE -252239

1- Kaçakçilk Narkotik ve Ekonomik suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-Istanbul 27. Icra Mahkemesince verilen kararlarin görüldülerini yapmak ve bu mahkemece verilen hükümlere karst kanun yollarina basvurmak,

3-Cumhuriyet Savcısı Onur YILMAZ ile büro refiki olarak görev yapmak.

26-Cumhuriyet Savcısı Emre KARA-198979

1- Kaçakçilik Narkotik ve Ekonomik suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-63.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek. gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi

Cumhuriyet Savcısı

Emre KARA ve Cumhuriyet Savcısı Fatih GÖNDÜZ tarafindan münavebeli (haftalik

dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir.

3-Cumhuriyet SavcılarıSüleyman PALA ve Rahim Burak DEMIR ile büro refiki olarak görev yapmak.

27-Cumhuriyet Savcısı Erol CELIK -189727

1- Kaçakçilik Narkotik ve Ekonomik suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-67.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek, gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi

Cumhuriyet Savcısı Erol ÇELIK ve Cumhuriyet Savcısı Emre AYDOGDU tarafindan münavebeli (haftalik

dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir.

3-Cumhuriyet Savcısı Nur DENIZ ARSLAN ile büro refiki olarak görev yapmak.

28-Cumhuriyet Savcısı Fatih GÖNDÜZ-139800

1- Kaçakçilk Narkotik ve Ekonomik suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-63.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek, gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi

Cumhuriyet Savcısı Fatih GÖNDÜZ ve Cumhuriyet Savcisi Emre KARA tarafindan münavebeli (haftalik

dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir.

3-Cumhuriyet Savcısı Muharrem EROL ile büro refiki olarak görev yapmak.

29-Cumhuriyet Savcısı Onur YILMAZ-179707

1- Kaçakçilik Narkotik ve Ekonomik suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-73.Asliye Ceza Mahkemesinde; iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek. gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi Cumhuriyet

Savcisi Onur YILMAZ ve Cumhuriyet Savcısı Nur DENIZ ARSLAN tarafindan münavebeli

(haftalik dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir.

3-Cumhuriyet Savcısı Ebubekir EFE ile büro refiki olarak görev yapmak.

30-Cumhuriyet Savcısı Hidayet ERASLAN-219893

1- Vergi Suçlan sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-10.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargılamanın yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek.

gerektiginde mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi Cumhuriyet Savcısı Yasin ERKAL ve Cumhuriyet Savcısı Ibrahim Haydar SAHIN tarafindan münavebeli (haftalık dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir

3-Cumhuriyet Savcıları Ibrahim Haydar SAHIN ve Bekir TORUN ile büro refiki olarak görev yapmak.

31-Cumhuriyet Savcısı Bekir TORUN-171330

1- Vergi Suçlan sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-Cumhuriyet Savcıları Ibrahim Haydar SAHIN ve Hidayet ERASLAN ile büro refiki olarak görev yapmak.

32-Cumhuriyet Savcısı ibrahim Haydar SAHIN-252396

1- Vergi Suçlan sorusturma bürosunda görev yapmak,

2.10.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek. gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Haydar ŞAHIN ve Cumhuriyet Savcısı Hidayet ERASLAN tarafindan münavebeli (haftalk dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir

3-Cumhuriyet Savcilari Bekir TORUN ve Hidayet ERASLAN ile büro refiki olarak görev yapmak.

33-Cumhuriyet Savcısı: Muhammet Bircan KUZEY-215935

1-Bilisim suclari sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-74.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek. Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili, yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek. gerektiginde

mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi Cumhuriyet Saveisi Muhammet Bircan KUZEY ve Cumhuriyet Savcisi Nazli ARIKBOGA BUGDAYCI

tarafindan münavebeli (haftalk dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir

3-Cumhuriyet Savcısı Batuhan Ömer GÜRSOY ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

34-Cumhuriyet Savcısı Ahmet BABA-179391

1-Bilisim suçlari sorusturma bürosunda görev yapmak.

2-22.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili yargilamanin yenilenmesi

talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek.

gerektiginde mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi Cumhuriyet Savcist Ahmet BABA ve Cumhuriyet SavcısıMehmet ASIL. tarafindan münavebeli (haftalık dönüsümlü) olarak yerine getirilecektir

2-Cumhuriyet Savcısı inar KASIKÇI ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

35-Cumhuriyet Savcısı Akif DÜZGÜN-125939

1-Bilisim suçlar sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-Cumhuriyet Savcısı Anil AGLAYAN ile birbirlerinin refiki olarak görev yapmak.

36-Cumhuriyet Savcısı Türker Samet KIROGLU-211917

1-Bilisim suçlari sorusturma bürosunda görev yapmak,

2-21.Asliye Ceza Mahkemesinde; Iddia makamini temsil etmek, Mahkemesinden verilen kararlarla

ilgili yargilamanin yenilenmesi talepleri ile itiraz islemleri hakkinda görüs bildirmek.

Gerektiginde mahkemesinden verilen kararlar hakkinda olagan yasa yollarina basvurma görevi

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır