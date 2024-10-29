İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten talimat: Mahkemeler harekete geçti! Tek tek tutuklanıyorlar

HSK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek getirilmişti. Gürlek görevinin ilk günlerinde ruhsatsız silahla yakalananlar hakkında talimat verdi.

TALİMAT ÜZERİNE İSTANBUL'DA 79 KİŞİ TUTUKLANDI

Gürlek, ruhsatsız silahla yakalanan kişilerin 6136 sayılı kanun kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmeleri talimatını verdi. Bunun üzerine İstanbul’da 79 kişi ruhsatsız silah bulundurmaktan tutuklandı.

GÜRLEK: "İSTANBUL’DA RUHSATSIZ SİLAH ÇOK YAYGIN VE HER TARAFTAN ÇOK UYGUN FİYATLARA ALINABİLİYOR"

Başsavcı Akın Gürlek, emsal tutuklama kararlarıyla ilgili Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Suçlara baktığımızda silahla işlenen suçların yüzde 97’si ruhsatsız silah, yüzde 3’ü ise ruhsatlı silahla işleniyor. Bu oran da oldukça önemli. Baktık ki, ruhsatsız silahlarla işlenen suçların oranı yüzde 97. Biz de dedik ki, ‘Madem ruhsatsız silahlarla çok fazla suç işleniyor, biz de ruhsatsız silaha erişimi, güçleştirelim’. Biliyoruz ki, İstanbul’da ruhsatsız silah çok yaygın ve her taraftan çok uygun fiyatlara alınabiliyor. Alan da ne yapıyor, trafikte kullanıyor, evinde eşine yönelik kullanıyor. İstanbul’daki vatandaş şunu bilecek, ‘Ben silah taşırsam, bulundurursam ceza alacağım’. Bunu bilen biri, ruhsatsız silah almak isterse bir düşünecek ve almak istemeyecek. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Mecliste 9. Yargı paketinde 6136 sayılı Kanun’da bir değişiklik olacak. Kanunda yer alan bir yıldan üç yıla kadar olan cezaya, 2 yıldan 4 yıla kadar bir düzenleme geleceğini duydum.”