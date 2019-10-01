 İSTANBUL - D-100'Ü KİLİTLEYEN KAZA (1) 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 karayoluna girerek devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Devrilen kamyonet ve kurtarma çalışmalarından görüntüler

