İSTANBUL - D100'DEKİ SALDIRI ANI VE ÖLEN KİŞİNİN FOTOĞRAFI

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri emniyet kayıtlarını inceledi. 2013 tarihinde Esenyurt'ta Emre Solan ile mankenlik ve oyunculuk yapan Halit Arslan'ın komşu oldukları ve asansör beklerken aralarında yaşanan tartışmanın büyüdüğü, Solan'ın Arslan'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Solan'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın oyuncu ve manken kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

TÜFEĞİ MONTUYLA GİZLEMİŞ

Öldürülen Halil Arslan'ın ağabeyi Mehmet Ali Aslan iddiaya göre otomobiliyle Şirinevler'den geçtiği sırada yol kenarında park halindeki aracın içinde kardeşinin katili Emre Solan'ın olduğunu gördü. Otomobilini Solan'ın aracının arkasına park eden Arslan bir süre sonra montuna sardığı pompalı tüfekle araçtan indi. Monta sardığı tüfeği çıkaran Arslan, Solan'ı başından vurarak olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri başından vurulan 28 yaşındaki Solan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL OLAY YERİNE DÖNMÜŞ

Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan cinayeti işledikten sonra aracıyla Okmeydanı istikametine doğru kaçtı. Daha sonra Okmeydanı sapağından dönen Arslan cinayeti işlediği yer olan Şirinevler'e gelerek bir süre olay yerini ve polis ekiplerinin çalışmalarını izlediği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Bakırköy İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güzergah boyunca tüm MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Araştırmalarını derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Arslan'ın Beylikdüzü'nde ablasının evinde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis Arslan'ı kıskıvrak yakaladı.