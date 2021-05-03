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  4. İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlara 888 bi̇n li̇ra ceza

İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlara 888 bi̇n li̇ra ceza

03.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 1 Mayıs'ta düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da yasadışı gösteri yapmak isteyen 256 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 247’si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 9'u ise adlieyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da bir şüpheli serbest bırakılırken, 8 şüpheliye adli kontrol getirildi.

888 BİN LİRA PARA CEZASI

256 şüpheliye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469’ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.

Öte yandan göstericilerden S.U.B.'nin koronavirüs hastası olduğu bu nedenle karantina altında bulunması gerektiği ortaya çıkarken, şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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