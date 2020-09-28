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İstanbul'da 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili 'işkence' iddiası! Baba ve anne gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. 1 yaşındaki bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul'da 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili 'işkence' iddiası! Baba ve anne gözaltına alındı

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Avşar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğundan en küçük olanı 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı çekti. Aile Hayat Neccar'ı ilk olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Neccar, buradan Çekmeköy'de bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hayat Neccar'ın annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği iddia etti. Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'BU OLAYI DUYUNCA BEN DE ŞOK OLDUM'

Mahalle sakini Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum." dedi. Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu da söyleyen Aslan, "Bu konu hakkında şikayetçi oldular. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım demişti." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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