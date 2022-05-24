İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ 24 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve İSKİ'den 24 Mayıs 2022 Salı günü İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti olacağına dair yapılan açıklama vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 24 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 MAYIS 2022 SALI

24 Mayıs Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 24 MAYIS 2022 SALI

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Poyrazköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,İstasyon Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 12:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 12:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



