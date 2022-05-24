İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ 24 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve İSKİ'den 24 Mayıs 2022 Salı günü İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti olacağına dair yapılan açıklama vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 24 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
24 Mayıs Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 24 Mayıs 2022 Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Poyrazköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,İstasyon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 12:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 12:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Okuyucu Yorumları 0 yorum