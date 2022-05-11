İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KARTAL

Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağanevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

