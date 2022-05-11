HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İSKİ tarafından yapılan 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ilişkin açıklama ile yanıt buldu. Beylikdüzü, Sarıyer gibi çok sayıda ilde bazı noktalarında çalışma yapılacağı kaydedildi. Vatandaşlar, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KARTAL

Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağanevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 kişi saldırıp bayılana kadar dövdüler10 kişi saldırıp bayılana kadar dövdüler
Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!
Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.