İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...
11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.
İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KARTAL
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Merkez Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 11.05.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağanevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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