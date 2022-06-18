İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran'da 385 adrese operasyon yaptı. Tutuksuz yargılanma sürecinde haklarındaki hapis cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA...

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hapis cezası olan hükümlüler de var.

Kaynak: DHA

