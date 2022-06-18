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İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı

18.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan 109 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hapis cezası alan hükümlüler de var.

İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran'da 385 adrese operasyon yaptı. Tutuksuz yargılanma sürecinde haklarındaki hapis cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA...

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hapis cezası olan hükümlüler de var.

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Kaynak: DHA

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İstanbul
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