HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 07:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece başta olmak üzere 11 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve arama sırasında özel harekat timleri, sokak üzerinde önlem aldı.

Arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladıArkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı

Operasyon kapsamında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Adreste 1 kişi gözaltına alındı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olayBir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
Antalya'da bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı! Çok acı olay
Sultanbeyli'de seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber
Burdur'da feci kaza! İki kardeşten acı haber
Aydın'da 2 bin 500 yıllık lahit keşfedildi! Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı
Kaçırılmaktan son anda kurtarıldı! Tam 2 bin 500 yıllık
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.