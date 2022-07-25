İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 11 ilçede arıza ve bakım çalışması gibi nedenlerden ötürü su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Temmuz Pazartesi günü için için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.

25 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KARTAL

Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah,Orta Mah

Arıza Sebebi : Telekomünıkasyon Şırketlerı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah,Ortabayır Mah,Emniyet Evleri Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Fener Mah,Küçük Kılıçlı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.07.2022 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



