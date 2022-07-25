İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 25 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 11 ilçede arıza ve bakım çalışması gibi nedenlerden ötürü su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
25 Temmuz Pazartesi günü için için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.
AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENLER
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KARTAL
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi : Telekomünıkasyon Şırketlerı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 13:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah,Ortabayır Mah,Emniyet Evleri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Fener Mah,Küçük Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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