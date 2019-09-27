İstanbul’da 113 artçı deprem

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 113 artçı sarsıntı meydana geldi.

İSTANBUL BEŞİK GİBİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR



İstanbul dün 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Depremde resmi verilere göre 43 kişi yaralandı. Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi.

Saat 13.59'da meydana gelen depremin ardından sabah saat 07.50'ye kadar 113 artçı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremleri AFAD'ın ve Kandilli'nin 'son depremler' sayfalarından anlık olarak takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

İşte İstanbul'da meydana gelen artçı depremlerin listesi:



