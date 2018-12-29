İstanbul'da 12 saatlik operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından dün gece saat 02.00'da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisi katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılan çilingirlerce açtırıldı. Gündüz saat 14.00'e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETEN DE ARANAN VAR CİNSEL SALDIRIDAN DA

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi. Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı:

-Yaralama suçundan 187 kişi,

-Hırsızlık suçundan 114 kişi,

-İşyeri, Konut Dokunulmazlığını İhlalden 63 kişi,

-Dolandırıcılık suçundan 47 kişi,

-Silahlı tehditten 42 kişi,

-Mala zarar vermeden 41 kişi,

-Görevli memura direnme ve hakaretten 36 kişi,