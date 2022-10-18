İSTANBUL'DA 17 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! 18 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın 18 Ekim 2022 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’da birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, 18 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 EKİM 2022 SALI

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. 18 Ekim Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte 18 Ekim Salı elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, HASKÖY, MEHMETBEY, MEVSİM, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NEVBAHAR, SAKİNE, SEVBAN MEHMET, TATLIPINAR, YEŞİLBURÇ, İNKILAP sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), SEREZLİ, TAVLA sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, ÜMİT sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1446. sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, OĞUZHAN, İBRAHİM ÇALLI sk / ŞİRİNEVLER mah SERKAN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HİLAL 2, ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ŞİRİN sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, ÇAĞATAY 1, ÖZER sk bölgelerinde 18/10/2022 11:30:00 - 18/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah sk / YENİBOSNA MERKEZ mah sk // BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah sk / MAHMUTBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / CUMHURİYET mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk / TEVFİKBEY mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / YEŞİLOVA mah sk / İNÖNÜ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 18/10/2022 02:00:00 - 18/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 18/10/2022 15:00:00 - 18/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ŞEFFAF sk bölgelerinde 18/10/2022 00:01:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:01:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, GÖLBOYU, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, GÖLBOYU, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ALİ ÇEBİ, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, YENİ YOL 1 sk / ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, HALASKARGAZİ, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKETE sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, OKÇU MUSA, ŞİŞHANE sk / EMEKYEMEZ mah ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah DOLAPDERE TAKSİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KUZUKULAĞI sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, OKÇU MUSA, ŞİŞHANE sk / EMEKYEMEZ mah ŞİŞHANE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ASLAN YATAĞI, CİHANGİR, DR. MEHMET ÖZ, GÜNEŞLİ, SIRASELVİLER, SOĞANCI sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BİLLURCU, HOCAZADE, SIRASELVİLER, TEL sk bölgelerinde 18/10/2022 15:00:00 - 18/10/2022 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL 1782 ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 785., 789., 792., 794., 795., 796., 797., 799., 800., 801., 802., 803., 803/2. ÇIKMAZ, 804., AKSEKİ, BAHÇELER, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1491., 1492., 1495., 1496., 1497., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah MARMARA, MUHTAR CAMİİ, SUNGUR sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, YEŞİLTULUMBA, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ISTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk İSTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah sk / CANKURTARAN mah sk / CERRAHPAŞA mah sk / HASEKİ SULTAN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MEVLANAKAPI mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / SÜMBÜL EFENDİ mah sk / SİLİVRİKAPI mah sk / TOPKAPI mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHREMİNİ mah sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 04:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MARMARA, ÇALIŞLAR, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah MARMARA, TEVFİK FİKRET, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, GÜLİSTAN, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, ÖZBORAN sk bölgelerinde 18/10/2022 02:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, NİLAY, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, YAY, ÇEŞMİNAZ, ŞEN sk bölgelerinde 18/10/2022 16:00:00 - 18/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 3.GÜL, ZEYNEBİYE, ÖZGE sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, BULUT ÇIKMAZI, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HEKİM, MEHMET EFENDİ, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, SILA, ULUDAĞ, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:30:00 - 18/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101., 104., 105., 107., 108., 113., 121., 150., 151., 153., 154., 158., 159., 162., 165., 169., 190., 207., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 18/10/2022 14:00:00 - 18/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CELAL BAYAR, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HALİM, HÜMAYUN, KALELER, MANASTIR, YENİBÜLBÜL sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 18/10/2022 09:00:00 - 18/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, RUMELİ, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 18/10/2022 00:00:00 - 18/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KARAYİĞİT, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AKAR, BÜYÜKDERE, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AZAK sk bölgelerinde 18/10/2022 03:00:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 18/10/2022 16:00:00 - 18/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, ELİF, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, UYSAL, ŞEKERCİLER sk / MECİDİYEKÖY mah DARCAN sk bölgelerinde 18/10/2022 16:00:00 - 18/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgelerinde 18/10/2022 00:05:00 - 18/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 18/10/2022 10:00:00 - 18/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 18/10/2022 00:01:00 - 18/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

