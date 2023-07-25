İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! O ilçeler karanlığa gömülecek! İşte 25 Temmuz 2023 BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler haftanın ikinci günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul'da çok sayıda ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları nedeniyle kesinti meydana geleceği aktarıldı. Çok sayıda vatandaş İstanbul elektrik kesintisi listesini arama motorlarında sorguluyor. İşte 25 Temmuz 2023 Salı günün paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah DOĞA, KARADAĞ, ÇİLEK sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949850

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ARMA, AYAZMA, AŞIK VEYSEL1, DEMİRLİ, DÖNMEZ, GÖNENÇ, GÜVEN BLOKLARI, GİRNE, IHLAMUR YOLU, MEZARLIK, NEHİR, REŞİTPAŞA, TÜRBE, ÖNDER, ŞENKAZAN sk / CİHANGİR mah ARPACI, ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA, SEBZECİ, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, ESTİM, FIRIN, GİRNE, KITA, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU, ŞAMLI sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34950583

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950580

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34951368

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk / MAHMUTBEY mah 2417. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 25/07/2023 00:01:00 - 25/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 3., KOÇMAN sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34950267

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950483

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950482

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950480

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952381

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNGÖR, KIMIZ sk bölgelerinde 25/07/2023 12:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 TEMMUZ 2023 SALI BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34948907

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 25/07/2023 00:01:00 - 25/07/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949898

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜNAY sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34895435

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, CAMİMEYDANI, DAMLA, DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ZERDE, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950262

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950530

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HÜSNÜ SAVMAN, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34946887

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / SAHİL mah KAPTAN-I DERYA sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950586

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 30 AĞUSTOS, ALPARSLAN, BATI TRAKYA sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34952384

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA sk bölgelerinde 25/07/2023 09:30:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950303

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 25/07/2023 09:30:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904306

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DEV SÜLEYMAN, HACI AHMET KARAKOLU, KIR KAHYASI, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, ŞEFKAT sk bölgelerinde 25/07/2023 10:00:00 - 25/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34951719

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKUZU, AKTAY, ARISAL, BAYBORA, BAŞAR, BİLGİLİ, DEMİRTÜRK, ERTEKİN, GÜZERGAH, GİGİN, KEREM, KRİSTAL, MUSTAFA KEMAL, TEZER, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 25/07/2023 01:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952479

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ATAN 1, BARBAROS 3, CUMHURİYET 2, DERGAH 1, DERYA, KUMRULAR, NARİN, ÇINAR, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34952507

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, PEKMEZCİ, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952311

İSTANBUL SİLİVRİ ilce ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKİRAĞA, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DİCLE, DİLŞAD, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, HİLMİ ÇALIŞ, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952449

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARPALIK, ATATÜRK, BAHTİYAR, BİLGİNUR, CAMİ, CİHANGİR, ERKİN BALABAN, KADRİ DUYMAZ, NEYZEN, ORTA, ORTA SOFA, TOPLU KONUTLAR, ÇEŞME sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952452

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMLI, NASİP, NAZ, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİLLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/07/2023 10:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34951367

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157., 158., 160., 161., 162., MERCAN, SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 25/07/2023 00:01:00 - 25/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34948693

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 884., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 946., 953., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949696

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1953., 1968., 1973., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1866., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948777

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-217, G-524, G-558, G-797, G-862, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34951390

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah CUMA CAMİİ, MAHMUDİYE, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34948310

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah FEVZİPAŞA, MEYMENET sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948906

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / CİBALİ mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HACI KADIN mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOBYAR mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / KEMALPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 25/07/2023 03:00:00 - 25/07/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34948788

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah sk bölgelerinde 25/07/2023 00:05:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948785

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/07/2023 00:05:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948841

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34949900

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah YILDIRIM sk bölgelerinde 25/07/2023 11:00:00 - 25/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949901

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 25/07/2023 13:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34952435

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ENES sk / NURTEPE mah CANFEZA, DAVET, ERHAN, KARADENİZ, KARADUT, KARASU, KİTLE, PUSULA, SINIR, ÇEŞME sk bölgelerinde 25/07/2023 01:00:00 - 25/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950527

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34949915

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., 2660., 2662., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYRANTEPE, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.LALE, 1.ONUR, 315., 317., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, 7.ŞİRİN, ASLAN, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, BİLGE, ENGİN, ERDEM, GÜLAY, LEYLAK, MERCAN, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SAKA, SALI PAZARI, TOROS, YUNUS EMRE, ÇAĞLAR, ÖMÜR, İKİTELLİ, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEY bölgelerinde 25/07/2023 02:00:00 - 25/07/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34951289

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NİLÜFER sk / KANARYA mah GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950727

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK, ERKEN, HALKALI, SULTAN MURAT sk / TEVFİKBEY mah 6.YILDIRIM, HALKALI, MERKEZ, PTT, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949933

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.NEHİR, 4.DERE, AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, KARABATAK, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İNCİR KUŞU, İSPİNOZ sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER, 5.YILDIRIM, CAMİALTI, HUZUR, PINARBAŞI sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34940664

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNER, HARUN, HATIRA, KAFKAS, KAYNARCA, KIZILCIK, KÖŞEM, LEYLAKLAR, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, NİYAZ, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YASEMİN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 25/07/2023 00:00:00 - 25/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950533

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 1., KOZLU sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950534

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949846

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKTEPE, MÜHENDİS ŞEVKET, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949843

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BOZHANE, CEVİZLİ BAHÇE, MALTIZ DERESİ, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, TAKVİM, USTA, YADİGAR ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949746

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 114., 162., 175., 195., 196., 205., 207., AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/07/2023 09:30:00 - 25/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950536

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah KARAAĞAÇ, LADİN, ORTA SELVİ sk bölgelerinde 25/07/2023 13:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34950539

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, ORMAN, PALAMUT sk bölgelerinde 25/07/2023 13:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34949848

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk bölgelerinde 25/07/2023 14:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34953320

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34952891

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, RAKKAS, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÜZGÜNLER sk bölgelerinde 25/07/2023 10:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34936693

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34951253

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk bölgelerinde 25/07/2023 10:00:00 - 25/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34936694

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 25/07/2023 12:00:00 - 25/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34951392

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ESKİ HABİPLER mah sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34948843

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2377. sk / UĞUR MUMCU mah 2339., 2340., 2345., 2347., 2350., 2352., 2354. sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34951318

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 25/07/2023 10:00:00 - 25/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34949895

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 25/07/2023 09:00:00 - 25/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, Bedaş'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

