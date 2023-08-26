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İstanbul'da 2 bin 127 dilenci yakalandı! 225 çocuk için devlet koruması süreci

26.08.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da zorla dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçede son 1 haftada yapılan denetimlerde bin 902'si yetişkin, 225'i ise çocuk olmak üzere toplam 2 bin 127 dilenci yakalandı. Dilendirilen çocuklar için ise devlet koruması süreci başlatıldı.

İstanbul'da 2 bin 127 dilenci yakalandı! 225 çocuk için devlet koruması süreci

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, valilik koordinesinde kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirdi. Son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yakalanan 2 bin 127 dilenciden bin 954'ü hakkında idari işlem yapıldı. İdari işlem yapılan bin 954 dilencinin 57'sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Haklarında idari işlem yapılan bin 954 dilenciye toplam 1 milyon 193 bin 342 lira idari para cezası kesildi. Dilencilerden 28'i hakkında ise adli işlem başlatıldı.

DİLENDİRİLEN 225 ÇOCUK İÇİN DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI

Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve zorla dilendirildiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı.

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SON UYGULAMA 25 AĞUSTOS AKŞAMI YAPILDI

Dilendirilen çocuklara ve dilencilere yönelik denetimlerin sonuncusu 25 Ağustos Cuma günü 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı. Yakalananlardan 195'i hakkında idari işlem yapılırken, 8'i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı. Haklarında idari işlem yapılan 195 kişiye toplam 118 bin 513 idari para cezası kesildi. (DHA)

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Dilenci İstanbul

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