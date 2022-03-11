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  4. İstanbul'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada

İstanbul'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı! O anlar kamerada

11.03.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'dan gelen kaza haberi korkuttu. Sarıyer'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı.

İstanbul'daki kaza saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ HAFİF YARALI

Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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