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İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 15 Ekim 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

15.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ 15 Ekim 2022 Cumartesi günü su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından yapılan duyuruda Bağcılar ve Tuzla detayı dikkat çekti. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birkaç noktada kesinti olacağı aktarıldı. Peki, 15 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 15 Ekim 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Bağcılar ve Tuzla detayı dikkat çekti. Peki, 14 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

su kesintisi

15 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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15 Ekim 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamanın detayları şu şekilde:

SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2022 02:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi
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