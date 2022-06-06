İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE SU KESİNTİSİ 6 HAZİRAN 2022! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Haziran 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar ve önceden önlem almak isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmayı sürdürüyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ile ilgili yapılan açıklama ve 6 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

6 Haziran 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.06.2022 08:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.06.2022 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

