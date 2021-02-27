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  4. İstanbul'da 2 kere kaza yapan sürücü alkollü çıktı

İstanbul'da 2 kere kaza yapan sürücü alkollü çıktı

27.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 2 kere kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsü, Sultançiftliği Mahallesi'nde yine kaza yaptı. Sürücü karşı yöne geçerek park halindeki kamyonete çarparken, araç sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.00'de Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi girişinde meydana geldi. Cafer B.(20) yönetimindeki 34 DBJ 182 plakalı araç, Eski Edirne Asfaltı yolu Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi önünde seyir halindeki bir araca çarptı. Kaza sonrası durmayarak kaçan araç sürücüsü, Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi girişinde virajı alamayarak karşı yöne geçip, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada araç sürücüsü Cafer B. ve araçta bulunan 4 arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, tanık olduğu kaza nedeniyle şoka girerek, baygınlık geçirdi.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ 1.51 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken beş genç, uzun süre işlem yapılmaması için dil döktü. Polisin yaptığı incelemede aracın kiralık olduğu ve araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü Cafer B.'nin yapılan alkol testinde 1.51 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsü ve yanında bulunan dört arkadaşının ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baygınlık geçiren yaşlı kadın ve kazada hafif şekilde yaralanan gençler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile soruşturması devam ediyor. (DHA)

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trafik kazası sokağa çıkma yasağı İstanbul
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