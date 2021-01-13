İstanbul'da 2021'in ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler 11.00'da başladı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik polisleri ve narkotik ekibine bağlı özel eğitimli köpekler katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı.

Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

TAKSİM MEYDANI'NDA DA DENETİM YAPILDI

Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken eğitimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. Fatih Millet Caddesi'nde de polis ekipleri denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu kişilere de kimlik kontrolü yapıldı. Denetim noktalarında özel harekat polisleri de yer aldı.

(DHA)

