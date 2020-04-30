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  4. İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy koronavirüsten hayatını kaybetti

Polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ertoy'a yapılan Kovid-19 testinde, vefat nedeninin bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 13 Temmuz 1994 doğumlu, Afyonkarahisarlı ve evli olan polis memuru Mehmet Ertoy'un 20 Temmuz 2015'te mesleğe başladığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalıada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı kaydedildi.

Ertoy'un cenazesinin dün Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi’nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’na defnedildiği belirtildi.

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