İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporları açıklandı. Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bir kaç derece birden düştü. İstanbul'da ise yazdan kalma günler yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Çankırı çevreleri ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RUZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.