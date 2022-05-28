İstanbul'da 29 Mayıs yoğunluğu! Valilikten vatandaşlara önemli çağrı

İstanbul'da 29 Mayıs'ta İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni düzenlenecek ve aynı zamanda birçok ilçede konserler yapılacak. Oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek isteyen İstanbul Valiliği vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak alternatif yollara yönlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bakırköy ilçemizde yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecektir. Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için,

yarın 13.00-20.00 saatleri arasında;

Havuzlu Kavşak – Florya Kavşak arası,

Yeni Havalimanı Caddesi,

Bakırköy – Zeytinburnu Sahil Yolu,

Basın Ekspres ve

D 100 Karayolundan

Atatürk Havalimanına gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması

önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KONSERLER

Öte yandan, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konserler düzenleneceğini belirten Valilik, "Gerçekleştirilecek konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için, vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." uyarısında bulundu.

