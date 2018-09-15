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İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Sarıyer’de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.

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Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı.

Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı.

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3.5 MİLYON DEĞERİNDE

Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

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İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu.

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Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Sarıyer otomobil

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