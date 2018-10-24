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İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde uyuşturucu kullanırken komaya giren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

Olay Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan bir otelde meydana geldi. Otele beraber giren 3 arkadaş, otel odasında uyuşturucu kullanmaya başladı. Kullandığı uyuşturucunun etkisiyle komaya giren 28 yaşında üniversite öğrencisi Ali Evren otel odasında hayatını kaybetti. Ali Evren ile aynı odaya girenlerden biri kaçarken diğer arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede otel odasına ulaşan sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Evren'in cansız bedenini ambulansa taşıdı. Yaşanan olayı 112'ye ihbar eden arkadaşı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otelden alınan ceset, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ali Evren'in aynı zamanda nakliye işi de yaptığı öğrenildi. (İHA)

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