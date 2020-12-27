HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 3 ilçede çete operasyonu

İstanbul'da 3 ilçede çete operasyonu

27.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da 3 ilçede çete operasyonu

Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de düzenlenen çete operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede çetenin faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, Esenyurt'ta şüphelileri takip altına aldı. Şüpheliyi otomobili ile hareket halindeyken durduran polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, aracın bagajında saklanmış, piyasa değeri 350 bin lira olan ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 160 adet fişek ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ec17375bc23072d9522f24a536c5b9ad

OPERASYON SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'YE SIÇRADI

Şüphelinin verdiği ifade sonrası polis ekipleri, çetenin Büyükçekmece ve Silivri'de de faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Büyükçekmece'de yapılan ev aramasında gizli bölmeler içinde 2 adet pompalı tüfek, Silivri'de ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 160 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerin, farklı suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonuCHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Eski eşini görenler şaşkına döndü

Eski eşini görenler şaşkına döndü

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Acı haberi MSB duyurdu: Hakkari'de çığ altında kalan bir personel şehit oldu

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim!

Şoke eden iddia: CHP'li vekilden Pınar Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

İzmir Karabağlar'da kavga: 4 yaralı

İzmir Karabağlar'da kavga: 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.