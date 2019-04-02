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İstanbul'da 3 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

İstanbul'da 3 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul’da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti.

Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. İlk olarak Beykoz, Çekmeköy ve Fatih ilçe seçim kurulu tarafından yapılan itirazı kabul etti.

Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.

(İHA)

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