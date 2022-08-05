İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler günün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri paylaşmayı sürdürüyor. Peki 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklama ile 5 Ağustos 2022 Cuma gününe ilişkin İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

5 Ağustos günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı. İşte 5 Ağustos'ta su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.08.2022 02:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.08.2022 08:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 05.08.2022 07:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

