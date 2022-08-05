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İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi!

05.08.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 5 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama ve 5 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler günün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri paylaşmayı sürdürüyor. Peki 5 Ağustos sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklama ile 5 Ağustos 2022 Cuma gününe ilişkin İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

5 Ağustos günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı. İşte 5 Ağustos'ta su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2022 02:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2022 08:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 05.08.2022 07:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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