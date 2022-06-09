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İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri! İSKİ açıkladı! 9 Haziran 2022 Perşembe

09.06.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 9 Haziran 2022 Perşembe günü kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den yapılan açıklamada 3 ilçenin bazı semt ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağı aktarıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 9 Haziran 2022 İSKİ su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri! İSKİ açıkladı! 9 Haziran 2022 Perşembe

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 3 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 9 Haziran 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

9 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

9 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Karaburun Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Taşoluk-Tayakadın Karaburun 600 Mm İsale Hattında Boru Kırığı Sebebiyle Arıza Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 09.06.2022 04:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SANCAKTEPE

Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Yenidoğan Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 09.06.2022 06:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.06.2022 04:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul Arnavutköy Şişli İSKİ
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